Российский пилот Даниил Квят, который выступал в формулических конюшнях Red Bull и Toro Rosso, может продолжить свою гонщицкую карьеру в чемпионате Формулы-Е, главном турнире Международной федерации автоспорта на болидах с электрическими двигателями.

Российский пилот Даниил Квят, который выступал в формулических "конюшнях" Red Bull и Toro Rosso, может продолжить свою гонщицкую карьеру в чемпионате "Формулы-Е", главном турнире Международной федерации автоспорта на болидах с электрическими двигателями.Россиянин прибыл в Нью-Йорк, где в ближайшие дни пройдут две финальные гонки четвертого сезона чемпионата "Ф-Е", сообщает E-racing365. По сведениям источника в команде Квята, гонщик будет вести переговоры с несколькими командами на предмет подписания контракта на выступления в следующем сезоне.