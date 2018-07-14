Бразильский нападающий футбольного ЦСКА Витиньо может нынешним летом вернуться на родину. Инсайдеры в клубе Фламенго сообщают, что представители клуба достигли принципиальной договоренности с форвардом. Дело за малым: надо добиться согласия на переход армейцев.

Бразильский нападающий футбольного ЦСКА Витиньо может нынешним летом вернуться на родину. Инсайдеры в клубе "Фламенго" сообщают, что представители клуба достигли принципиальной договоренности с форвардом. Дело за малым: надо добиться согласия на переход армейцев.Руководство "красно-синих", по сообщению бразильского издания Globo, готовы дать согласие на переход 24-летнего бразильца за 10 млн евро. При этом представители "Фламенго" хотели бы снизить цену.Витиньо пришел в ряды ЦСКА в 2013 году и его действующий контракт с московским клубом истекает в июне 2020 года. В сезоне-2017-2018 бразилец сыграл за "красно-синих" во всех 30 матчах чемпионата России и забил 10 мячей.