14.07.2018

2018-07-14 16:05:32

Французы опозорились в день национального праздника

Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции пилотажная группа Patrouille de France перепутала цвета национального флага, передает РИА Новости. Согласно задумке, самолеты должны были изобразить в воздухе три красных, три белых и три синих полосы, однако вместо синего один из самолетов выбросил в воздух подкрашенный красным дым.