В израильском городе Сдероте палестинская ракета попала в жилой дом, ранения получили трое израильтян. Они доставлены в больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В израильском городе Сдероте палестинская ракета попала в жилой дом, ранения получили трое израильтян. Они доставлены в больницу в состоянии легкой и средней степени тяжести.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных медиков, боевики из сектора Газа минувшей ночью выпустили по сопредельным районам Израиля десятки реактивных и минометных снарядов. По меньшей мере четыре из них упали в Сдероте.Со своей стороны пресс-служба полиции сообщил о трех ракетах, которые упали в Сдероте.По итогам минувшей ночи военные сообщили о 35 пусках палестинских ракет. Десять из них были перехвачены установками ПРО "Железный купол".Израильская авиация в ответ нанесла бомбовые удары по секторе Газу. По данным палестинских медиков, в результате этих ударов погибли двое арабских юношей (15 и 16 лет), еще 14 человек получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Ранее Израиль заявил, что нанес удар по многоэтажному зданию, принадлежащему палестинскому движению ХАМАС, на одной из главных площадей города Газа. Находившиеся там люди были предупреждены о предстоящей атаке. Израильские военные утверждают, что атакованное здание было превращено движением в тренировочный лагерь.