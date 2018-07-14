Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение о жестком убийстве талибами уроженки республики в Афганистане.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение о жестком убийстве талибами уроженки республики в Афганистане. Кадыров назвал новость "тысяча первой попыткой создать видимость наличия в Афганистане неких чеченских боевиков". Если следовать логике создателей дезинформации, пояснил глава Чечни, "если есть женщина, значит, есть и отряды чеченские".Как написал Кадыров в своем интернет-канале, фальшивку состряпали "в агитпропе коалиционного командования", пишет ТАСС.Ранее агентство "Хаама пресс" сообщило о гибели уроженок Чечни и Афганистана, примкнувших к "Исламскому государству" (запрещена в РФ), от рук членов движения "Талибан" (запрещено в РФ).