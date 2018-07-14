Немецкая теннисистка Ангелик Кербер завоевала титул чемпионки третьего в сезоне турнира серии Большого шлема – Уимблдона. В финальном поединке она в двух сетах победила 25 сеяную на турнире американку Серену Уильямс.

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер завоевала титул чемпионки третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" – Уимблдона. В финальном поединке она в двух сетах победила 25 сеяную на турнире американку Серену Уильямс.Борьбы в финале женской сетки соревнований не получилось. Имеющая 11 номер посева немка без проблем расправилась с Уильямс – итоговый счет 6:3, 6:3 в пользу Кербер. Для завоевания титула чемпионки Уимблдона ей понадобился один час и семь минут.Для Кербер эта победа стала третьей в теннисной карьере. Ранее в 2016 году она первенствовала на Открытом чемпионата Австралии и US Open. Примечательно, что на австралийском турнире "Большого шлема" Кербер также обыграла Серену.