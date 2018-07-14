Тоннелепроходческий комплекс Лилия начал прокладку участка
Кожуховской линии от станции Юго-Восточная до Окской улицы.
Ему предстоит пройти около трех километров.
Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" начал прокладку участка
Кожуховской линии от станции "Юго-Восточная" до "Окской улицы".
Ему предстоит пройти около трех километров.
В Москве
началось строительство нового участка Кожуховской линии, сообщил глава
Стройкомплекса Марат Хуснуллин. "Лилия" пройдет под Ферганской улицей
и проложит тоннель от "Юго-Восточной" до "Окской
улицы".
До этого десятиметровая "Лилия" трудилась на
строительстве первого двухпутного тоннеля на
Кожуховской линии от переходной камеры за станцией "Косино" до
станции "Юго-Восточная". Затем щит был перемещен без демонтажа через станционный
комплекс для строительства тоннеля до станции "Окская
улица".
Сейчас на участке от "Косино" до "Нижегородской" активно
ведутся строительные работы. На "Юго-Восточной" и "Нижегородской" началось
сооружение основных конструкций станционных комплексов.
Эти станции входят во второй пусковой участок Кожуховской
линии – от "Косино" до "Нижегородской", ввод которого запланирован на 2019 год.
Первый участок розовой ветки – от "Некрасовки" до "Косино" – откроется для
пассажиров уже до конца этого года.
Тоннелепроходческие щиты традиционно носят женские имена. Метростроевцы
говорят, что это приносит удачу. Кроме "Лилии" на строительстве
московского метро трудятся "София", "Мария" и
"Ольга".