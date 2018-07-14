Тоннелепроходческий комплекс Лилия начал прокладку участка Кожуховской линии от станции Юго-Восточная до Окской улицы. Ему предстоит пройти около трех километров.

Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" начал прокладку участкаКожуховской линии от станции "Юго-Восточная" до "Окской улицы".Ему предстоит пройти около трех километров.В Москвеначалось строительство нового участка Кожуховской линии, сообщил главаСтройкомплекса Марат Хуснуллин. "Лилия" пройдет под Ферганской улицейи проложит тоннель от "Юго-Восточной" до "Окскойулицы".До этого десятиметровая "Лилия" трудилась настроительстве первого двухпутного тоннеля наКожуховской линии от переходной камеры за станцией "Косино" достанции "Юго-Восточная". Затем щит был перемещен без демонтажа через станционныйкомплекс для строительства тоннеля до станции "Окскаяулица".Сейчас на участке от "Косино" до "Нижегородской" активноведутся строительные работы. На "Юго-Восточной" и "Нижегородской" началосьсооружение основных конструкций станционных комплексов.Эти станции входят во второй пусковой участок Кожуховскойлинии – от "Косино" до "Нижегородской", ввод которого запланирован на 2019 год.Первый участок розовой ветки – от "Некрасовки" до "Косино" – откроется дляпассажиров уже до конца этого года.​Тоннелепроходческие щиты традиционно носят женские имена. Метростроевцыговорят, что это приносит удачу. Кроме "Лилии" на строительствемосковского метро трудятся "София", "Мария" и"Ольга".