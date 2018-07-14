На Первом канале состоялся повторный показ документального фильма об Ирине Мирошниченко Я знаю, что такое любовь. На съемках передачи актриса рассказала о том, как изменила своему первому мужу Михаилу Шатрову спустя 12 лет брака. Очередной показ ленты напомнил зрителям и самой актрисе о произошедшем.

На Первом канале состоялся повторный показ документального фильма об Ирине Мирошниченко "Я знаю, что такое любовь". На съемках передачи актриса рассказала о том, как изменила своему первому мужу Михаилу Шатрову спустя 12 лет брака. Очередной показ ленты напомнил зрителям и самой актрисе о произошедшем.Ирина Мирошниченко не зря считалась настоящим секс-символом своего времени. Добиться ее расположения стремились многие мужчины. Преуспеть в этом деле удалось драматургу Михаилу Шатрову.Он не стал забрасывать юную недоступную красотку дорогими подарками и водить по ресторанам. Вместо этого, как настоящий человек культуры, водил избранницу по выставкам и театрам, а также знакомил со звездами сцены. Это пригодилось актрисе в дальнейшем."Я была благодарна Михаилу, который способствовал моей актерской карьере. Он понимал, что для меня значит сцена и мир театра. Он не пытался посадить меня в "золотую клетку", – призналась Ирина Мирошниченко.В итоге они прожили в браке 12 лет, пока актриса не встретила на съемках фильма "Это сладкое слово – свобода!" прибалтийского режиссера Витаутаса Жалакявичюса. Вспыхнувшей страсти не помешали семьи, которые были обоих влюбленных.Михаил Шатров уговаривать супругу остаться и устраивать сцен не стал. Однако счастье в новой семье продлилось не долго – спустя меньше чем год семейной жизни Мирошниченко и Жалакявичюс подали на развод."Я стремилась к независимости – я ее добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка", – призналась актриса. Она добавила, что хотела бы зависеть от сильного человека, на которого могла бы опереться.Также она рассказала, что жалеет об отсутствии детей, передает StarHit. В скором времени народной артистке РСФСР исполнится 76 лет. Актриса ведет активный образ жизни. Помимо работы в Московском художественном театре она посещает различные светские мероприятия и не упускает возможности выйти в свет.