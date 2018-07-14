Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не советует совмещать поход в баню с употреблением алкоголя. Об этом он рассказал в программе Церковь и мир на телеканале Россия 24.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не советует совмещать поход в баню с употреблением алкоголя. Об этом он рассказал в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24"."И в баню ходить можно в церковные праздники, и алкоголь употреблять, а вот делать и то, и другое одновременно не следует", — сказал Иларион. Он также напомнил, что церковный праздник "прежде всего предполагает, что мы придем в церковь и причастимся святых Христовых тайн"."Нет никакого греха в том, чтобы потом за праздничной трапезой выпить бокал вина. Нет также никакого греха в том, чтобы сходить в баню. А вот совмещать баню с алкоголем не следует, потому что это, как говорят врачи, чрезмерная нагрузка на сердце. И баня действует очищающе, а алкоголь действует в таком случае отравляюще", — предупреждает Иларион.По его мнению, алкоголь в небольших количествах не представляет угрозы для человека, а вот употребление крепких спиртных напитков, злоупотребление алкоголем может привести к алкогольной зависимости и превращению человека в алкоголика.