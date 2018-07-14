Москва решительно осудила теракт, в результате которого в пятницу в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере 128 человек.

Россия осудила теракт в Пакистане, в результате которого погибли более 120 человек. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии Министерства иностранных дел РФ.В нем отмечается, что кровавой вылазке террористов не может быть никаких оправданий."Рассчитываем, что организаторы и исполнители этого бесчеловечного преступления будут оперативно выявлены и понесут самое суровое наказание", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Террорист-смертник взорвал себя рядом с предвыборным митингом, на мероприятии находились более тысячи человек. Среди погибших оказался кандидат в депутаты местного законодательного органа от Народной партии Белуджистана Сирадж Раизани. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России) и одна из фракций Движения талибов Пакистана (также запрещена в РФ).В российском МИД выразили надежду, что пакистанские власти будут наращивать усилия по борьбе с терроризмом.Взрыв в Белуджистане — третий подобный инцидент за неделю. 10 июля террорист-смертник взорвал себя в городе Пешевар, погибли 20 человек, 62 ранены. Еще один теракт совершен в субботу утром в провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибли 4 человека, ранены почти 40.Выборы в нижнюю палату парламента Пакистана (Национальную Ассамблею) пройдут 25 июля.