Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу посетил НПО Энергомаш.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу посетил НПО "Энергомаш". После осмотра производственных мощностей Рогозин сообщил о решении создать корпорацию ракетного двигателестроения. Основой нового масштабного проекта послужит "Энергомаш"."Приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели", — написал Глава Роскосмоса.При посещении НПО "Энергомаш" приятно удивила высокая культура производства. Недаром США закупают наши двигатели. Обсудив пути дальнейшего повышения надежности нашей РКТ принял решение немедленно приступить к созданию под эгидой "Энергомаша" корпорации ракетного двигателестроения pic.twitter.com/SDXv14xydt— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 июля 2018 г.Формирование холдинга одобрили все заинтересованные структуры. По предварительным планам, юридическое оформление завершат к концу 2018 года.Ранее для авиастроения была создана Объединенная двигателестроительная корпорация.