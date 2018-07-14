Помимо строящегося участка красной ветки от Саларьево до Столбово Сокольническая линия прирастет еще одной станцией с рабочим названием Новомосковская. Она будет располагаться в непосредственной близости от района Южное Бутово и улучшит транспортную доступность Новомосковского административного округа (НАО). Об этом и многом другом рассказал в ходе общения с журналистами глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Помимо строящегося участка красной ветки от"Саларьево" до "Столбово" Сокольническая линия прирастетеще одной станцией с рабочим названием "Новомосковская". Она будетрасполагаться в непосредственной близости от района Южное Бутово и улучшиттранспортную доступность Новомосковского административного округа (НАО). Обэтом и многом другом рассказал в ходе общения с журналистами глава столичногостройкомплекса Марат Хуснуллин.Продолжение старейшей линии подземкиПо его словам, власти города уже практически определились сземельным участком под строительство "Новомосковской": она появитсяна земле, которая принадлежит девелоперу, занимающемуся возведением жилья вэтом районе. "Он передаст земельный участок городу для строительствастанции", – сказал Хуснуллин.Он подчеркнул, что уже готовится градостроительнаядокументация для публичных слушаний. По его словам, "Новомосковская"может появиться уже через 5-6 лет. "Но будем стараться построитьраньше", – добавил он. Помимо самой станции, на этом участке будетпостроено электродепо."Новомосковская" станет продолжением строящегосяотрезка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово".Он включает четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино","Ольховая" и "Столбово". Строительство участка может бытьзавершено уже в конце этого года, а открытие пассажирского движения планируетсяв начале следующего.До "Рассказовки"В Новую Москву приходит и желтая, Калининско-Солнцевскаялиния метрополитена. В июне состоялся технический пуск отрезка от"Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями -"Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово","Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино"и "Рассказовка". Как отметил Марат Хуснуллин, пассажиры смогутпроехать по новому радиусу подземки уже в начале осени, а пока на нем ведутсяработы по благоустройству.При этом глава стройкомплекса Москвы подчеркнул, чтоблагоустраиваются и прилегающие к новым станциям территории. "Изначальнопредполагалось благоустройство в рамках строительного участка, но сегодня мырасширяем зоны благоустройства. Там появятся дополнительные остановки, дополнительныетротуары, общественные зоны", – сказал он. К примеру, рядом с"Рассказовкой" будут цветники, малые архитектурные формы.Одной из самых необычных станций как Калининско-Солнцевскойлинии, так и всего Московского метрополитена является "Мичуринский проспект".Это первая полуподземная станция. Одна из стен, выходящая на природную зону,является прозрачной. Это значит, что пассажиры станции смогут наслаждатьсяпанорамным видом на парк. Марат Хуснуллин назвал "Мичуринскийпроспект" "технически наполненной" станций с десяткамивнутренних помещений.Активными темпами продвигается и реализация проекта Большойкольцевой линии (БКЛ). Первый ее участок со станциями "Деловойцентр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и"Петровский парк" был открыт в феврале этого года. На некоторых изних можно сделать пересадки на другие ветки метро и МЦК. Так, рядом с"Петровским парком" расположена станция "Динамо"Замоскворецкой линии. В настоящее время продолжаются работы по строительствуперехода между станциями. По словам Хуснуллина, он может быть открыт в конце2019 – начале 2020 года.Финишная прямая СЗХРассказал руководитель городского стройкомплекса и онекоторых других значимых для столицы проектах. Один из них – Северо-Западнаяхорда (СЗХ), которая соединяет районы запада и севера столицы, являясь по сутидублером МКАД и Третьего транспортного кольца.Хуснуллин напомнил, что в рамках проекта было построеноболее 25 искусственных сооружений – тоннели, эстакады, пешеходные переходы. Вцелом, подчеркнул он, проект почти полностью реализован, осталось открыть лишьнесколько объектов. Один из них – небольшой мост через канал имени Москвы."Мы планируем сдать его в эксплуатацию в конце 2019 года. Это дастдополнительное улучшение пропускной способности хорды", – пояснил он.А уже в этом году, в начале сентября, откроется связка междуСЗХ и платной дорогой на Санкт-Петербург. "Движение на прилегающих к хордемагистралях разгрузилось где-то на 10%, где-то на 15%, а в отдельных случаях -на 20%", – рассказал Хуснуллин.Музыка в "Зарядье"Также значимым для города проектом является концертный зал впарке "Зарядье". "В огромном мегаполисе, в самом его центре намудалось построить зал мирового уровня", – подчеркнул Хуснуллин. По егословам, одновременно выступления в нем могут слушать две тысячи человек.Кроме того, насладиться музыкальными концертами посетителям"Зарядья" позволят установленные в парке колонки. Первое выступление состоится8 сентября, трансляция пройдет на огромном экране, расположенном на фасадездания.