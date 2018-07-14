Министр обороны США Джеймс Мэттис поблагодарил руководство Норвегии за готовность разместить на территории королевства до 700 военнослужащих корпуса морской пехоты США.

Норвегия готова разместить у себя до 700 военнослужащих корпуса морской пехоты США.Глава Пентагона Джеймс Мэттис, посетивший Осло, поблагодарил за это власти Норвегии. И добавил, что 35-тысячное учение "Единый трезубец-2018" покажет единство Североатлантического альянса.Глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Енсен сообщил, что норвежское правительство увеличит размеры оборонного бюджета с 1,6% до 2% от ВВП. Но конкретные сроки достижения целевого показателя НАТО не указываются.В июне стало известно, что Норвегия минимум на пять лет продлевает военное сотрудничество с США, В январе 2017 года 300 американских пехотинцев разместили на западе, после переговоров еще 300 разместят на севере страны.Москва считает, что это нарушает традиции норвежско-российского добрососедства, поскольку происходит отступление от политики неразмещения от 1949 года (отказ от иностранных военных баз в мирное время). Осло настаивает, что политика неразмещения не нарушается, поскольку размещение происходит на норвежских базах.