Популярная российская актриса Марианна Рубинчик попала в реанимацию с ожогами 51% тела. Звезда экранов пострадала при пожаре у себя на даче.

Популярная российская актриса Марианна Рубинчик попала в реанимацию с ожогами 51% тела. Звезда экранов пострадала при пожаре у себя на даче.В отделение реанимации одной из больниц в Московской области с ожогами 51% тела была доставлена популярная российская актриса Марианна Рубинчик, передает телеканал "РЕН ТВ". Сообщается, что пожар в ее дачном доме в Ленинском районе Подмосковья начался после того, как девушка уснула с зажженной сигаретой.По предварительным данным, у актрисы пострадали лицо, шея и руки. Сама госпитализация произошла еще 29 июня. Пострадавшую успели перевести в одну из столичных клиник. Информация о ее состоянии уточняется.Марианна Рубинчик снялась в 14 лентах, причем одну из ролей она исполнила еще будучи ребенком. Зрителям она запомнилась благодаря ярким ролям в сериалах.