Мексиканские болельщики, возившие по России картонную копию своего друга, жена которого не хотела пускать супруга на футбольное первенство планеты, угодили в аварию. Момент столкновения их автобуса с мотоциклистом в Петербурге попал на видео.

Мексиканские болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу и ставшие знаменитыми благодаря тому, что везде возили с собой картонную копию друга Хавьера, супруга которого не хотела отпускать мужа на праздник футбола, снова создали оказались в центре внимания.На этот раз автобус, на котором передвигаются неугомонные мексиканцы, попал в аварию – ДТП произошло на Обводном канале в Санкт-Петербурге в ночь на 13 июля.На записи, сделанной регистратором, установленном в транспортном средстве болельщиков, видно, что они неспешно ехали на разрешающий сигнал светофора. В тот момент, когда фанаты оказались на перекрестке, с ними столкнулся мотоциклист – судя по кадрам ролика, он попытался проскочить на красный.В итоге байкеру потребовалась медицинская помощь, никто из мексиканцев не пострадал.В своем аккаунте в Instagram они опубликовали фото поврежденного автомобиля и охарактеризовали произошедшее как "небольшой удар на дороге", добавив, что все хорошо и автосервис для проведения необходимых ремонтных работ уже найден.Напомним, что друзья из Мексики договорились о том, поедут поддержать любимую команду в Россию еще четыре года назад – во время прошлого футбольного первенства планеты.Они основательно подготовились к путешествию – купили школьный автобус, специально для них раскрашенный местными художниками, и оборудовали его кроватями, столом, креслами и телевизором.В последний момент жена одного из болельщиков запретила супругу участвовать в приключении, но в итоге сменила гнев на милость, и настоящий Хавьер заменил свое изображение из картона, до этого путешествовавшее по России в компании его друзей.