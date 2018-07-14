Переход между станциями московского метро Динамо и Петровский парк может заработать к концу 2019 – началу 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что работы идут осторожно, "по сантиметру за сантиметром", чтобы не нарушить работу действующих линий. Пока с Замоскворецкой ветки на Большую кольцевую (и в обратном направлении) можно перейти по верху.Хуснуллин также добавил, что приблизительно в конце 2019 года в связи со строительством перехода станции могут закрыться на 2-3 дня.