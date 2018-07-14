Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT отметил, что одна из основных целей саммита глав РФ и США в Хельсинки - подтвердить или опровергнуть взаимные опасения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT отметил, что одна из основных целей саммита глав РФ и США в Хельсинки — подтвердить или опровергнуть взаимные опасения. Как сказал Песков, это относится и к проекту "Северный поток-2".Песков напомнил о статусе газопровода: "Это международное совместное предприятие. Где очень много акционеров, это очень крупные компании из разных стран".В Москве полагают, что угроза России и Германии санкциями или призыв к бойкоту, как это сделал президент США, являются поводами для "серьёзной обеспокоенности".Как пояснил пресс-секретарь Путина, темы для обсуждения и их очередность определят сами Путин и Трамп, "прописанной от А до Я повестки" не существует.Путин и Трамп будут беседовать около трех часов в столице Финляндии 16 июля.