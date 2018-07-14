После угроз опубликовать фрагменты из личного дневника Анджелины Джоли в которые Брэд Питт выставляется алкоголиком и домашним тираном актер заявил, что его бывшая возлюбленная страдает от тяжелых расстройств психики. Он подчеркнул, что верить словам голливудской красотки нельзя.

После угроз опубликовать фрагменты из личного дневника Анджелины Джоли в которые Брэд Питт выставляется алкоголиком и домашним тираном актер заявил, что его бывшая возлюбленная страдает от тяжелых расстройств психики. Он подчеркнул, что верить словам голливудской красотки нельзя.Долгое время отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли были примером для миллионов влюбленных по всему миру. Самые красивые актеры Голливуда отличались не только благодаря своим выдающимся внешним данным, но и из-за уважительного и чуткого отношения друг к другу.К сожалению, развод звездной пары правильным примером послужить не смог. Расставание сопровождалось взаимными обвинениями, а официально оформить разрыв до сих пор не позволяют имущественные разногласия. На этом фоне растет и количество грязных подробностей, которые охотно выискивают в прежде казавшихся идеальными отношениях светские журналисты.В частности, охотно западные СМИ подхватили заявление друзей Анджелины Джоли, которые пригрозили опубликовать фрагменты из личного дневника актрисы. Якобы эти отрывки явно показывают, что Брэд Питт был алкоголиком и домашним тираном.Реакция самого актера себя ждать не заставила. Он усомнился в том, что такой дневник существует в действительности, однако даже если он и есть, то верить написанному там нельзя. Ведь, по словам Брэда Питта, Анджелина Джоли сама страдает от тяжелых психических расстройств."Джоли была более ненормальной, чем я, и все эти дневники – это выдумка", – цитирует голливудского актера. По его словам, Джоли подвержена мазохизму, болеет анорексией и страдает от биполярного расстройства личности. В частности, он рассказал, как она резала себя и причиняла себе боль другими способами.Отметим, ранее сама Анджелина Джоли признавалась, что экспериментировала "в довольно опасной форме". Однако, по ее словам, все это было в молодости и осталось в прошлом.