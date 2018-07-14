Малиновки заслышав голосок, Завiруха мяце завiруха, Счастливый случай – песни прославленного белорусского дуэта Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича знают и любят, кажется, во всех странах бывшего СССР. Каждый год эта музыкальная семья выступала на фестивале искусств Славянский базар в Витебске. Но в 2017-м Тиханович ушел из жизни. И сегодня на сцене Летнего амфитеатра Поплавская участвует в концертах с дочерью Анастасией. В день рождения Александра Тихановича, когда ему исполнилось бы 66 лет, с его вдовой и наследницей встретился корреспондент Dni.Ru.

"Малиновки заслышав голосок", "Завiруха мяце завiруха", "Счастливый случай" – песни прославленного белорусского дуэта Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича знают и любят, кажется, во всех странах бывшего СССР. Каждый год эта музыкальная семья выступала на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Но в 2017-м Тиханович ушел из жизни. И сегодня на сцене Летнего амфитеатра Поплавская участвует в концертах с дочерью Анастасией. В день рождения Александра Тихановича, когда ему исполнилось бы 66 лет, с его вдовой и наследницей встретился корреспондент Dni.Ru."Про меня часто говорят: "Это же дочь Поплавской и Тихановича!" – улыбается Анастасия. – Но меня это не обижает, отношусь к этому как к данности. Я тоже выступаю, хотя сравнивать нас не вполне корректно – у них был творческий дуэт, совершенно в другое время возникло их творчество"."Уход папы стал тяжелым испытанием для всей нашей семьи, – продолжает Настя. – Но с божьей помощью мы учимся справляться с этим, как в жизни, так и на сцене. Оставлять ее мама, кстати, не думала, когда осталась одна. Ведь для нее это не просто род деятельности, а образ жизни, без сцены она не смогла бы. Родители при помощи своей профессии всегда служили людям, и мама знает, что должна это делать и дальше".Правда, сразу после смерти мужа Ядвигу Поплавскую ждал серьезный удар. Композитор Эдуард Ханок запретил ей использовать музыку пяти своих песен ("Малиновки заслышав голосок", "Я у бабушки живу", "Завіруха", "Счастливый случай", "Вы шумiце, бярозы"), потребовав, как писали, за их использование 25 тысяч долларов. У и без того скромно живущей семьи сразу после похорон Тихановича таких денег не нашлось.Сегодня, слава богу, все тяжбы, разбирательства и обвинения в прошлом. "Конкретно с правами на исполнение этих песен со сцены больше вопросов нет, – пояснила Анастасия Тиханович. – Причем деньги мы никому не платили. Вопрос решила третья сторона".После Александра Тихановича осталось много костюмов, музыкальных инструментов. Они могли бы стать экспонатами мемориальной квартиры или музея истории музыкальной культуры. "Но мы пока это не обсуждали, – признается Настя. – Просто папа был очень скромным человек, не любил шумихи вокруг своего имени, не ждал похвал. Поэтому увековечивание его в материальном плане не совсем соотносится с его сущностью. Но улицу в его родном Минске может, и можно было бы его именем назвать. Хотя мне важнее, чтобы он продолжал жить в памяти и сердце людей".И Ядвига Поплавская в разговоре с корреспондентом Dni.Ru призналась, что хотя ее муж и достоин музея, но пока про это серьезно не думает. "Гитару Саши я отдала своему племяннику на память, – пояснила артистка. – А один из многочисленных красивых костюмов мужа взял в свою коллекцию историк моды Александр Васильев".