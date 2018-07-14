Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал впросак на международном мероприятии. На совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер произнес свою речь перед пустым залом.

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз попал впросак на международном мероприятии. На совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер произнес свою речь перед пустым залом.Петр Порошенко является частым гостем на международных мероприятиях самого разного масштаба. Выступление перед западной публикой президент Украины, судя по всему, воспринимает не только как прекрасную возможность попросить финансовой помощи, но и как ненавязчивый способ продемонстрировать "международную поддержку страны", о которой он регулярно сообщает своим избирателям.Однако далеко не всегда выступление протекает именно так, как было задумано. Зачастую оказывается, что на то или иное мероприятие Петр Порошенко или вовсе не был приглашен, или же он несколько преувеличил свою роль в мероприятии.В частности, украинский лидер стал гостем встречи стран НАТО в Брюсселе, что дало повод СМИ Украины говорить едва ли не об отдельном саммите между Киевом и Североатлантическим альянсом. Усилить подобную подачу материала мог совместный брифинг Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга.Однако красивую картинку испортил всего один кадр с прошедшего брифинга. На снимке видно, что свою проникновенную речь Петр Порошенко произносил при практически пустом зале. Ни журналистов, ни экспертов, ни других политиков выступление украинского лидера, по всей видимости, не заинтересовало.Фотографией поделился на своей странице в Facebook главный редактор украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев. "Украина – НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", – саркастично подписал снимок он. Унижение Петра Порошенко благодаря этому кадру стало прилюдным.