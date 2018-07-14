Владимир Путин и Махмуд Аббас обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Палестинский лидер рассказал о кризисе отношений с Вашингтоном. По словам Аббаса, неконструктивная позиция руководства США, вынудила заморозить контакты с американцами.

Лидеры России и Палестины обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на встрече в Кремле.Махмуд Аббас рассказал о неконструктивной позиции американских властей, которые избегают темы палестинских беженцевНа этой встрече Владимир Путин также предложил обсудить развитие двусторонних отношений, а также региональную проблематику, добавив, что проинформирует Аббаса о контактах с другими ближневосточными лидерами.Аббас сообщил об обеспокоенности поселенческой активностью Израиля, которой Палестина пытается противостоять. По его словам, Ближний Восток и Палестина сейчас переживают кризис в отношениях, передает ТАСС.Путин выразил признательность Аббасу за то, что тот приехал в Москву на чемпионат мира по футболу, несмотря на сложную ситуацию в регионе, добавив, что палестинский лидер — всегда желанный гость в России. Тот, в свою очередь, отметил высокий уровень проведения чемпионата.Как сообщает пресс-служба Кремля, по итогам 2017 года российско-палестинский товарооборот вырос по сравнению с 2016 годом на 31,7% и составил 3 миллиона долларов. В январе-апреле текущего года товарооборот РФ и Палестины увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.