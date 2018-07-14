Президент России Владимир Путин считает, что вице-премьер Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя российского лидера сможет интенсифицировать взаимодействие Москвы с Кишиневом. Об этом Путин заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в субботу в Кремле.

Президент России Владимир Путин считает, что вице-премьер Дмитрий Козак в качестве спецпредставителя российского лидера сможет интенсифицировать взаимодействие Москвы с Кишиневом. Об этом Путин заявил на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном в субботу в Кремле."Надеюсь, что с его опытом он (Козак) сможет существенным образом продвинуть наше взаимодействие", — приводит слова Путина ТАСС.Козак, назначенный в начале июля спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, также принял участие в беседе.Путин поприветствовал Додона и отметил, что встречи президентов двух стран носят регулярный характер. По его словам, Россия внимательно следит за развитием ситуации в Молдавии и замечает усилия, которые Кишинев прилагает для нормализации российско-молдавских отношений. Российский лидер пообещал, что Москва будет всячески этому содействовать.Со своей стороны Додон поблагодарил Путина за назначение Козака, отметив, что у него есть "серьезный опыт в этом направлении". Он выразил надежду на встречу с Козаком в ближайшие дни и детальное обсуждение ситуации в двусторонних отношениях.Во встрече двух президентов с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.