Экс-министр обороны Анатолий Сердюков и бывшая чиновница ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой.

Экс-министр обороны Анатолий Сердюков и бывшая чиновница ведомства Евгения Васильева сыграли свадьбу, сообщил телеведущий Андрей Малахов.Телеведущий в авторской колонке глянцевого журнала шутя предупреждает, что в свое время забыл у Васильевой галстук."Во время интервью с Евгенией Васильевой я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок мужской галстук, пусть не беспокоится", — пишет Малахов.Сердюков покинул пост министра военного ведомства после череды скандалов, связанных с хищениями госсобственности. В 2012 году по делу "Оборонсервиса" главной фигуранткой стала сотрудница министерства Евгения Васильева. Она была приговорена к пяти годам колонии за хищение более 800 миллионов рублей. Васильева провела в вологодской колонии № 1 менее месяца и была освобождена условно-досрочно в августе 2015-го года.Ранее сообщалось, что Васильева стала секретарем ТСЖ дома в Молочном переулке, где она проживает в 13-комнатной квартире. За ее кандидатуру проголосовали 100% присутствовавших на собрании собственников жилья. Председателем ТСЖ является экс-министр обороны Анатолий Сердюков.