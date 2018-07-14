Футбольная сборная Англии назвала стартовый состав на бронзовый матч чемпионата мира против команды Бельгии. Встреча пройдет на стадионе Санкт-Петербург-Арена в северной столице России. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте Вести.Ru.

Футбольная сборная Англии назвала стартовый состав на "бронзовый" матч чемпионата мира против команды Бельгии. Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург-Арена" в северной столице России. Прямую трансляцию можно смотреть на сайте 33Live.RuRu.С первых минут на поле питерского стадиона выйдут 11 английских футболистов: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Магуайр, Роуз, Лофтус-Чик, Делф, Дайер, Кейн, Стерлинг, Триппьер.Напомним, что главная ударная сила англичан нападающий Харри Кейн забил на этом чемпионате мира 6 голов. Форвард является лучшим бомбардиром турнира.