Руководители УВД по ВАО организовали экскурсию для полицейских в музей «Бункер Сталина», расположенный в Измайлово...

Руководители УВД по ВАО организовали экскурсию для полицейских в музей «Бункер Сталина», расположенный в Измайлово.Началась экскурсия в Зале заседаний Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии. Заняв места за массивным круглым столом в центре зала, полицейские увлеченно слушали рассказ экскурсовода об истории возникновения бункера.Затем гид предложила посетителям перейти в рабочий кабинет Иосифа Сталина. Несмотря на скромные размеры и небогатое убранство помещения, на гостей музея оно произвело неизгладимое впечатление. Экскурсовод разрешила всем желающим посидеть за столом вождя Иосифа Виссарионовича.Также полицейские посетили комнату отдыха вождя, а завершилась экскурсия в комнате-столовой. Гид рассказала слушателям интересные факты из жизни Иосифа Сталина и его семьи.После экскурсии полицейские поблагодарили экскурсовода за увлекательный рассказ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73