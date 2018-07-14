Строительство энергоблока № 2 атомной электростанции Руппур началось в субботу в Бангладеш. Масштабное строительство ведется при участии России.

Строительство энергоблока № 2 атомной электростанции "Руппур" началось в субботу в Бангладеш. Масштабная стройка осуществляется при активном участии России, сообщает РИА Новости.В субботу на месте будущего энергоблока состоялась церемония заливки первого бетона в основание. В мероприятии приняли участие премьер-министр Бангладеш Шейх Хасин, вице-премьер правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, а также первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" Александр Локшин.Строительство АЭС "Руппур" с двумя реакторами суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт ведется по российскому проекту с конца ноября 2017 года. Объект разместится в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакки.Старт промышленной эксплуатации энергоблока № 1 АЭС "Руппур" запланирован на 2023 год. На полную мощность АЭС должна заработать до конца 2024 года.