Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой, рассказал телеведущий Андрей Малахов. Слухи об этом романе ходили уже давно.

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-чиновница российского военного ведомства Евгения Васильева стали мужем и женой, рассказал телеведущий Андрей Малахов. Слухи об этом романе ходили уже давно.В своей авторской колонке в журнале телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что бывший министр обороны России Анатолий Сердюков и экс-начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева связали себя узами брака. Журналист кокетливо отметил, что переживает за семейное счастье новобрачных."Дело в том, что во время интервью с Евгенией Васильевой в Молочном переулке (ее ногу украшал тогда электронный браслет) я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", – отметил Андрей Малахов.Материал дополняется