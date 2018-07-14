Победительница и финалистка множества конкурсов красоты Кристина Замир на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из ночного клуба Soho Rooms, где она стоит вместе с улыбающимся футболистом Дмитрием Тарасовым. Модель обратилась к бывшей жене спортсмена, певице Ольге Бузовой.

Победительница и финалистка множества конкурсов красоты Кристина Замир на своей странице в Instagram опубликовала фотографию из ночного клуба Soho Rooms, где она стоит вместе с улыбающимся футболистом Дмитрием Тарасовым. Модель обратилась к бывшей жене спортсмена, певице Ольге Бузовой.Пока все поклонники пары Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко с нетерпением ждут новостей и подробностей о родах жены футболиста, сам он был замечен на светском мероприятии в компании с "мисс Дубаи" и победительницей множества других конкурсов красоты Кристиной Замир. Фотографию в публичный доступ выложила сама модель."Бузова прости🤣🤣😅 @buzova86 но в жизни он намного лучше 😜😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок девушка. Поклонники тут же стали рассуждать в комментариях о том, что м Кристиной Замир Дмитрий Тарасов составляет более гармоничную пару, нежели со своей новой женой Анастасией Костенко.Некоторые комментаторы напрямую спросили у модели, была ли между ней и футболистом интимная близость. Несмотря на то, что девушка не проигнорировала вопрос, а наоборот, лишний раз сконцентрировала на нем внимание своих подписчиков, давать однозначный ответ она отказалась. "Это уже личное, которое никогда не будет публичным", – объяснила она.Некоторые пользователи Сети в комментариях под снимком выразили уверенность, что девушка намеренно раздувает скандал из-за обычной фотографии, чтобы привлечь к себе внимание. Дескать, именно поэтому она намекнула на секс с замужним футболистом, а также провокационно обратилась к певице Ольге Бузовой, имя которой грозит стать синонимом неожиданного успеха и внезапной популярности.