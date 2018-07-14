Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Англией в матче за третье место чемпионата мира сказал, что игра его подопечных влюбила в себя даже нейтральных футбольных болельщиков. Специалист отметил невероятную поддержку.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Англией в матче за третье место чемпионата мира сказал, что игра его подопечных влюбила в себя даже нейтральных футбольных болельщиков. Специалист отметил невероятную поддержку."В сегодняшнем поединке мы смогли остановить Англию, — приводит слова Мартинеса РИА Новости. – Они создали прекрасную систему и много забивали со стандартных положений. Они были настоящей угрозой, но нам, возможно, помог лишний день отдыха после полуфиналов"."На этом чемпионате мира самым нашим большим достижением стало то, что мы стали командой, что не так просто на уровне сборных. Никто из моих подопечных не говорил ни о чем другом, как о командных достижениях. Благодаря этому мы одолели сборную Бразилии и установили несколько рекордов"."Мы демонстрировали футбол, который понравился даже нейтральным болельщикам. Невероятно, когда за нас радовалась вся страна. Для меня было большой честью являться частью этой команды".Напомним, что Бельгия завоевала бронзовые медали мирового первенства благодаря победе над Англией со счетом 2:0. Голы у "красных дьяволов" забивали Тома Менье и Эден Азар.