Главный тренер итальянского Милана Дженнаро Гаттузо попал в список подозреваемых по заведенному властями делу о финансовых махинациях. В частности, специалисту вменяется возможная причастность в отмывании денег на свиноферме.

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо попал в список подозреваемых по заведенному властями делу о финансовых махинациях. В частности, специалисту вменяется возможная причастность в отмывании денег на свиноферме.В период с 2011 по 2014 год Гаттузо был владельцем 35 процентов акций фермы, занимающейся выращиванием свиней, сообщает РИА Новости со ссылкой на Football Italia. Она обанкротилась в 2014 году, а нынешний тренер "Милана" избавился от своих акций незадолго до ее банкротства.Кроме того, отмечается, что Гаттузо является не единственным фигурантом дела – всего в список подозреваемых было включено 42 человека. Из них восемь уже арестованы, семь находятся под домашним арестом, а один человек попал под стражу.Напомним, что Гаттузо является главным тренером "россонери" с 2017 года.