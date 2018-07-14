На многодневной велогонке Тур де Франс завершается первая неделя состязаний. Восьмой спринтерский этап с двумя категорийными вершинами выиграл голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген. Наш Ильнур Закарин по-прежнему 24-й в общем зачете.

На многодневной велогонке "Тур де Франс" завершается первая неделя состязаний. Восьмой спринтерский этап с двумя категорийными вершинами выиграл голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Дилан Груневеген. Наш Ильнур Закарин по-прежнему 24-й в общем зачете.Спринтерские разборки на финише в этот раз были столь жесткими, что два велосипедиста – немец Андрэ Грайпель (команды Lotto Soudal) и колумбиец Фернандо Гавирия (Quick-Step Floors), — были лишены второго и третьего мест соответственно из-за недопустимого поведения во время финишного спринта.В результате призерами гонки на 181 км между городками Дре и Амьен стали Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) и Йон Дегенкольб (Германия, Trek – Segafredo). Лидер российской-швейцарской команды Katusha-Alpecin Закарин приехал в общей группе и сохранил позицию в общей классификации, которую возглавляет бельгиец Грег ван Авермат (BMC).