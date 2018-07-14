Продюсер Максим Фадеев отличается не только выдающимися музыкальными талантами, но и небывалой искренностью по отношению к своим слушателям. В частности, он не постеснялся рассказать про то, как в детстве попал в окружение голых мужчин.

Продюсер Максим Фадеев отличается не только выдающимися музыкальными талантами, но и небывалой искренностью по отношению к своим слушателям. В частности, он не постеснялся рассказать про то, как в детстве попал в окружение голых мужчин.Максим Фадеев признался, что в его жизни было очень много поступков, за которые ему теперь стыдно. Вспоминать об это он не любит. Однако происходили с продюсером и забавные случаи, которыми он, при всей их противоречивости, может поделиться с поклонниками."Я был совсем маленький и пошел в баню, не зная, зачем она нужна и что там происходит. И когда попал в окружение голых мужчин с тазиками и вениками, у меня был такой шок, что я просто не понимал, где нахожусь", – цитирует Максима Фадеева.Продюсер принял участие в съемках программы "Деньги или позор" на телеканале ТНТ4. Экспериментальный и провокационный характер шоу подразумевает неудобные вопросы и постоянные подколы со стороны ведущего "дяди Вити". Фадеев признался, что прекрасно осознавал куда шел и был готов почти ко всему, что случилось."Я шел на шоу с настроем, что он ни разу меня не рассмешит. Я даже сделал ставку в размере десяти тысяч рублей на то, что он меня не рассмешит, я очень сильно не хотел смеяться. Но, по итогу, я ему задолжал и долг этот отдал", – признался он.К юмору же у продюсера очень большие требования. "Мне кажется, что юмор – это тонкая штука. Есть ведь интеллектуальный юмор, а есть ниже пояса. Думаю, что современный российский юмор – это пока что история про юмор ниже пояса, но у кого-то, бывает, он поднимается до пупка, но до головы пока никто еще не допрыгнул", – уверен Максим Фадеев.