Вторым финалистом английского турнира теннисного Большого шлема стал представитель Сербии Новак Джокович. В полуфинале он обыграл другую экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля из Испании в пяти изнурительных партиях.

Вторым финалистом английского турнира теннисного "Большого шлема" стал представитель Сербии Новак Джокович. В полуфинале он обыграл другую экс-первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля из Испании в пяти изнурительных партиях.Матч Надаль – Джокович растянулся на два дня, поскольку накануне два других полуфиналиста Кевин Андерсон и Джон Изнер выясняли отношения более 6 часов (Андерсон выиграл решающий сет 26:24!). В итоге "посеянный" вторым испанец и серб (его номер №12) также провели на корте долгие 5 часов 14 минут.Игра напоминала классические теннисные "качели", когда соперники выигрывают партии по очереди. Джокович был лучше в первом и третьем (6:4, 7:6), а Надаль с одинаковым счетом 6:3 победил в двух четных сетах. В решающей партии соперники долго брали свои подачи, пока Джоковичу не удался брейк. 10:8 – в пользу теннисиста из Сербии.