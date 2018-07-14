Пациенты были вынуждены покупать лекарства за свой счет
Пациенты были вынуждены покупать лекарства за свой счет
Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выявил нарушения в больнице города Струнино Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
Напомним, что местные жители обращались на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. Они пожаловались на закрытие отделения больницы и сообщили, что приходится ездить по полчаса на электричке, чтобы попасть к врачам в городе Александрове.
12 июля на встрече губернатора Владимирской области Светланы Орловой с жителями Струнина обсуждался вопрос неполного обеспечения больных лекарствами. Глава региона поинтересовалась, почему пациенты были вынуждены покупать лекарства за свой счет, если деньги на приобретение препаратов поступали своевременно и в полном объеме.
Директор территориального фонда ОМС Ольга Ефимова сообщила, что в ходе проверки всей Александровской районной больницы и Струнинской городской больницы в частности были выявлены нарушения. Вопреки правилам, в историях болезни не указывалось то, что лекарства были приобретены за счет пациентов. А если такая отметка есть, то застрахованный человек имеет право обратиться в страховую компанию и получить компенсацию от медицинской организации.
«И даже при наличии необходимых медикаментов на складе зачастую аптека отказывала в удовлетворении накладных требований, — сообщила Ольга Ефимова. — Выявлены серьезные нарушения в учете. В накладных требованиях не были указаны ни дозировки запрашиваемых препаратов, ни их количество».
Светлана Орлова
сообщила, что продолжает держать этот вопрос на особом контроле.
Напомним, что глава региона рассказала о коммерческих интересах руководства больницы в Струнине.
«По Струнино я могу сказать, когда там 26 млн рублей выделили на лекарства, а у начмеда своя частная клиника, конечно он все запускал туда», — отметила Светлана Орлова
.
Ранее в пресс-службе администрации региона сообщили, что здание взрослой поликлиники в Струнине будет снесено и на его месте строители возведут новый больничный корпус. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Детскую больницу временно перенесут на третий этаж одного из учреждений.