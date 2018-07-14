В столице прошли похороны Андрея Брежнева - внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 10 июля Андрей Брежнев скончался в Крыму на 58-м году жизни. Предварительная причина смерти - обширный инфаркт. В последний путь его проводили в субботу, 14 июля, в присутствии большого числа людей.

В столице прошли похороны Андрея Брежнева — внука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 10 июля Андрей Брежнев скончался в Крыму на 58-м году жизни. Предварительная причина смерти — обширный инфаркт.В последний путь его проводили в субботу, 14 июля, в присутствии большого числа людей. Об этом рассказал друг покойного Владимир Дмитриев — помощник депутата Госдумы Леонида Слуцкого. На каком кладбище похоронили Андрея Брежнева, не уточняется, передает ТАСС.Андрей Брежнев родился в Москве 15 марта 1961 года, в 1983 году окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР (теперь — МГИМО МИД России).Он дважды участвовал в выборах в Госдуму России, ряд региональных законодательных собраний и городских советов депутатов, баллотировался на пост вице-мэра Москвы и губернатора Тульской области, однако избран ни разу не был. В прошлом году Брежнев баллотировался в Совет депутатов муниципального округа "Дорогомилово" в Москве — также безуспешно.