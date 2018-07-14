Целью данного мероприятия являлось выявление автовладельцев, нарушающих правила парковки на специальных местах для инвалидов...

В Юго-Восточном округе столицы сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО проведен профилактический рейд.В рамках мероприятия по соблюдению правил парковки инспекторы дорожно-патрульной службы Юго-Восточного округа столицы совместно с представителями МАДИ провели рейд в районе Марьино. Цель данного мероприятия – выявить автовладельцев, нарушающих правила парковки на специальных местах для инвалидов, дать разъяснения о необходимости их соблюдения, а также об ответственности, которую несут нарушители.В рейде приняли участие командир взвода роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО капитан полиции Александр Фролов, инспекторы ДПС, а также общественники УВД по ЮВАО. Сотрудники полиции проверяли у владельцев автомобилей, которые припарковались на специально отведенных местах, наличие документов, подтверждающих инвалидность. В результате проверки 4 автомобиля были эвакуированы, а в отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов», которое влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.С водителями, которые пытались припарковаться на специальных местах для инвалидов, но не успели покинуть свои автомобили, была проведена разъяснительная беседа.Сотрудники полиции напоминают, что гражданам необходимо не просто помнить об ответственности, которую они несут в случае нарушений правил парковки, но и уважительно относиться к автовладельцам-инвалидам, для которых предназначены эти специальные парковочные места.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18