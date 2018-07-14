Тренерский штаб сборной Бельгии по футболу во главе с главным тренером Роберто Мартинесом назвал стартовый состав на матч за третье место чемпионата мира против Англии. С первых минут на поле стадиона Санкт-Петербург выйдут экс-зенитовец Аксель Витсель, Эден Азар и Ромелу Лукаку.

Тренерский штаб сборной Бельгии по футболу во главе с главным тренером Роберто Мартинесом назвал стартовый состав на матч за третье место чемпионата мира против Англии. С первых минут на поле стадиона "Санкт-Петербург" выйдут экс-зенитовец Аксель Витсель, Эден Азар и Ромелу Лукаку.Полностью стартовый состав "красных дьяволов" выглядит следующим образом: вратарь Тибо Куртуа, защитники Венсан Компани, Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген и Тома Менье, полузащитники Аксель Витсель, Эден Азар, Кевин Де Брейне, Насер Шадли и Юрпи Тилеманс, а единственным нападающим будет Ромелу Лукаку.Напомним, что поединок за бронзу мирового первенства между Бельгией и Англией начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет показана на сайте 33Live.RuRu.