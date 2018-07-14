Крупная партия томатов не имела товаросопроводительных документов и маркировочных ярлыков

Крупная партия томатов не имела товаросопроводительных документов и маркировочных ярлыковВладимирская транспортная прокуратура выявила нарушения закона о защите прав потребителей в деятельности ООО «Нива», допущенные при реализации сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.В сообщении говорится, что на складе торгового объекта, который принадлежит организации, обнаружены партия яблок в картонных коробках весом 84 кг и две партии томатов весом более тонны без товаросопроводительных документов и маркировочных ярлыков. Продукцию сняли с реализации.Прокуратура обратилась в суд с заявлением о привлечении организации к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов при реализации продукции.