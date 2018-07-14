Окончательное решение вопроса о том, принадлежат ли екатеринбургские останки членам царской семьи, примет Архиерейский Собор, сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в субботу в Екатеринбурге после заседания Синода, приуроченного к 100-летию расстрела семьи Николая II.

Окончательное решение вопроса о том, принадлежат ли "екатеринбургские останки" членам царской семьи, примет Архиерейский Собор, сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в субботу в Екатеринбурге после заседания Синода, приуроченного к 100-летию расстрела семьи Николая II.По его словам, в настоящее время церковь ждет окончательных выводов экспертов. Затем патриарх представит их следующему Архиерейскому Собору. Сроки его проведения пока не установлены, пишет "Интерфакс".Сейчас в Екатеринбурге находится патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви привез в город мощи мученицы Елисаветы Федоровны – реликвии пробудут в Екатеринбурге все "Царские дни".