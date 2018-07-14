Дисциплинарный комитет ФИФА внимательно изучил второе видео с участием хорватского футболиста Домагоя Виды, на котором он произносит Слава Украине и Белград, гори. Эксперты пришли к выводу, что дополнительных нарушений на записи нет.

Дисциплинарный комитет ФИФА внимательно изучил второе видео с участием хорватского футболиста Домагоя Виды, на котором он произносит "Слава Украине" и "Белград, гори". Эксперты пришли к выводу, что дополнительных нарушений на записи нет.Последствия победы сборной Хорватии над российскими футболистами в 1/4 финала чемпионата мира по футболу оказались куда скандальнее, чем могли бы быть. Все дело в видео, которое записали после своего триумфа хорватские спортсмены Домагой Вида и Огнен Вукоевич. На радостях они выкрикнули "Слава Украине!".В результате ФИФА вынесла первому предупреждение, а второго и вовсе отстранили от участия в чемпионате и оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков. На этом история могла бы закончиться, однако в Сети появился еще один ролик, на котором Домагой Вида повторяет лозунг украинских нацистов.Примечательно, что, по предварительным данным, медвежью услугу футболисту оказал его украинский товарищ. Рассказывают, что он вырезал этот фрагмент из записи личного общения, дабы продемонстрировать "неизменную поддержку" Украины со стороны хорватских футболистов.В итоге Домагой Вида стал объектом повторного рассмотрения дисциплинарной комиссии ФИФА. Для него все обошлось. Эксперты пришли к мнению, что ролик был записан до первого решения о наказании и дополнительных нарушений регламента в себе не несет.Отметим, по поводу второй фразы Домагоя Виды – "Белград, гори" – специалисты пришли к выводу об отсутствии призывов к уничтожению столицы столицы Сербии. Эти слова относятся не к городу, а к одноименному питейному заведению, посетителей и руководство которого футболист призывает как следует отпраздновать успех хорватской сборной.