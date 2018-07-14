Жена Владимира Этуша Елена на своей странице в Facebook обнародовала фотографию актера из больницы. Судя по комментарию под фото, беспокоиться о состоянии его здоровья не следует.

Жена Владимира Этуша Елена на своей странице в Facebook обнародовала фотографию актера из больницы. Судя по комментарию под фото, беспокоиться о состоянии его здоровья не следует.Поклонников блестящего советского и российского актера Владимира Этуша не на шутку перепугали новости о том, что он был доставлен в Пироговскую больницу в Москве. Развеять страхи людей поспешила его супруга Елена.На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию мужа из больницы. На снимке Владимир Этуш улыбается, глядя в камеру, и приветствует зрителей взмахом руки. "СПОКУХА!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала она кадр.Комментаторы не смогли скрыть радости по поводу столь радостной новости. "Ура!!!", "Слава Богу!!!", "Слава Богу!!! А то уже журналюги страхи нагоняют!!!!", "Елена,спасибо за пост!Переживала.ЗДОРОВЬЯ!!❤", – оставили они под постом свои отзывы, а также пожелали актеру сил и скорейшего выздоровления.Впрочем, придирчивый зритель мог заметить, что на снимке Владимир Этуш выглядит сильно исхудавшим. Однако этому обстоятельству обрадованные хорошими новостями пользователи Сети внимания не уделили.Напомним, ранее стало известно о том, что Елена и Владимир Этуш отдыхали в Италии, когда 96-летний актер почувствовал недомогание. Вернувшись в Москву он обратился к врачам. Специалисты оценили состояние Этуша как стабильное.