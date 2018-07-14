Звезда популярного мистического шоу на ТНТ Битва экстрасенсов Фатима Хадуева находится в тяжелом состоянии после операции по исправлению носовой перегородки. Экстрасенс решилась на хирургическое вмешательство после того, как предыдущий специалист буквально изуродовал ей лицо.

Звезда популярного мистического шоу на ТНТ "Битва экстрасенсов" Фатима Хадуева находится в тяжелом состоянии после операции по исправлению носовой перегородки. Экстрасенс решилась на хирургическое вмешательство после того, как предыдущий специалист буквально изуродовал ей лицо.Историей о неудачной операции на носу и попытках исправить полученный результат Фатима Хадуева поделилась со своими подписчиками в Instagram. Экстрасенс призналась, что сейчас доверила себя в руки настоящего профессионала, а позже в коротком сообщении рассказала своим поклонникам об успешном завершении медицинской процедуры.Пользователи Сети выразили звезде "Битвы экстрасенсов" свою моральную поддержку. Однако некоторым из них показалось, что она не так активно общается с подписчиками, как прежде, и забеспокоились о состоянии экстрасенса. Оказалось, что после операции Фатима Хадуева почувствовала себя хуже и ей требуется время для восстановления."Пока Фатима не в состоянии разговаривать, но отметила, что чувствует любовь и поддержку многочисленных поклонников и учеников. Сейчас ей тяжело", – цитирует представителя экстрасенса. Несмотря на это, добавила она, экстрасенс чувствует поддержку своих поклонников и благодарна им за это."Как мне известно, в детстве Фатима занималась спортом, получила травму, у нее была необходимость сделать операцию. Не косметическую, а для здоровья", – объяснила помощница звезды "Битвы экстрасенсов".Напомним, ранее Фатима Хадуева рассказывала своим подписчикам о том, что вот уже несколько месяцев ее преследуют боли после неудачной операции по исправлению носовой перегородки. Тот хирург, который проводил первоначальные манипуляции, разбираться в ситуации не захотел. Более полугода у экстрасенса не проходили отеки, а нос стал менять форму.