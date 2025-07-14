Подростка госпитализировали с ожогами после его попытки потушить возникший пожар в квартире самостоятельно. Возгорание произошло 12 июля в городе Курлово Гусь-Хрустального района в доме по
<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2025-v-gus-xrustalnom-rajone-podrostok-postradal-pytayas-potushit-pozhar.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном районе подросток пострадал, пытаясь потушить пожар</a> - Подростка госпитализировали с ожогами после его попытки потушить возникший пожар в квартире самостоятельно. Возгорание произошло 12 июля в городе Курлово Гусь-Хрустального района в доме по
[url=https://33live.ru/novosti/14-07-2025-v-gus-xrustalnom-rajone-podrostok-postradal-pytayas-potushit-pozhar.html]В Гусь-Хрустальном районе подросток пострадал, пытаясь потушить пожар[/url] - Подростка госпитализировали с ожогами после его попытки потушить возникший пожар в квартире самостоятельно. Возгорание произошло 12 июля в городе Курлово Гусь-Хрустального района в доме по