Трагедия разыгралась на тихой загородной трассе во Владимирской области: водитель был пьян, не имел прав и потерял управление на затяжном повороте.

В Гусь‑Хрустальном округе Владимирской области суд отправил под стражу 28‑летнего местного жителя — его обвиняют в смертельном ДТП, где погиб 13‑летний мальчик. Трагедия разыгралась на тихой загородной трассе: водитель был пьян, не имел прав и потерял управление на затяжном повороте. Следствие уже квалифицировало дело как тяжкое преступление, а сам мужчина признал вину. Рассказываем, как развивались события и почему наказание грозит быть строгим. Подробности в материале vlad.aif.ru.Выпил «достаточно прилично» — и поехалВечером 10 июля 2026 года на втором километре автодороги «Селимово — Заколпье — Вековка» случилась трагедия, от которой у любого нормального человека сжимается сердце. 28-летний житель станции Вековка сел за руль своей «LADA» изрядно выпившим. Он и не скрывает, что выпил «достаточно прилично». Водительских прав у мужчины не было никогда — в автошколе он не учился, но машину себе купил и спокойно на ней ездил.По данным следствия, в тот день мужчина с компанией друзей выпивал на огороде. В какой-то момент он договорился со знакомой — мол, закончит она дела, а он за ней съездит в село Григорьево и привезет к остальным. Компания ждала, а он отправился в путь по безлюдной дороге.Увы, на затяжном повороте пьяный водитель ослабил контроль, машину занесло на встречную полосу, зацепило обочину — и в этот момент там, во встречном направлении, ехал на велосипеде 13-летний мальчик.Сам водитель не пострадалКак удалось выяснить «АиФ-Вдажимир», мужчина не скрывался. Разбил лобовое стекло ногами, побежал к мальчику, стал останавливать автомобили. На место быстро приехали медики. Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти его, к сожалению, не удалось.Также известно, что мужчина ранее привлекался за преступления против собственности и побои. Водительских прав у него нет, в автошколе он не учился, но некоторое время назад сам приобрел себе машину и на ней периодически ездил без прав, и ранее привлекался сотрудниками ГАИ за езду на автомобиле без водительского удостоверения.То есть человек систематически садился пьяным за руль — и беда была лишь вопросом времени. Мужчина полностью признал вину, но это его, скорее всего, от тюрьмы не спасет.Что ему грозит?Следственными органами СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом без прав и в состоянии опьянения.И вот здесь — ключевой момент. Как пояснили в следственном управлении, если бы водитель был трезв, то его действия квалифицировались бы по совсем другой части статьи — и речь шла бы о преступлении средней тяжести, при котором далеко не всегда назначают реальное лишение свободы. Но когда за рулем пьяный — это уже тяжкое преступление со строгим наказанием.Сейчас мужчина находится под стражей — суд избрал ему эту меру пресечения по ходатайству следователя. По делу назначены судебные экспертизы, идут допросы свидетелей, выполняются все необходимые следственные действия.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .