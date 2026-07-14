Главные новости региона к этому часу.

Сегодня, 14 июля 2026 года, Владимирская область вторые сутки живет в режиме беспилотной опасности — накануне один из дронов рухнул вблизи жилой многоэтажки. Пока оперативные службы завершают обследование мест падения обломков, синоптики вновь обещают региону жару. А в Гусь-Хрустальном округе — шок от страшного ДТП, унесшего жизнь ребенка. Главные новости региона к этому часу — в материале «33Live.Ru».Беспилотная угроза вторые сутки: что известно к утруВечером 13 июля РСЧС Владимирской области разослала новое экстренное предупреждение: «Сохраняется угроза атаки БПЛА во Владимирской области 13.07.26. Соблюдайте меры безопасности, избегайте открытых пространств. Тел. 112». Таким образом, режим беспилотной опасности в регионе держится уже вторые сутки подряд.Напомним: минувшей ночью, по данным губернатора Александра Авдеева, один . В результате повреждено остекление одной из квартир — к счастью, внутри никого не было. Погибших и пострадавших нет. Спасатели оперативно эвакуировали 39 человек, из них 8 детей; часть разместили в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам.Позже оперативные службы завершили обследование места происшествия. «Безопасность восстановлена. », — сообщил Авдеев. Защита прав владимирцев после инцидента взята на контроль региональной прокуратурой.Жара возвращается: до +27°CСогласно оперативному прогнозу МЧС на 14 июля, погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём — кратковременные осадки с грозами в отдельных районах. Ветер северный, 5–10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +11... +16°C, днём — +22... +27°C. Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.При этом в региональном управлении МЧС предупреждают: сохраняется повышенный риск пожаров в жилом секторе — особое внимание обращено на Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром, а также Вязниковский, Камешковский, Киржачский, Александровский, Кольчугинский, Меленковский, Собинский и Судогодский округа. Кроме того, из-за высокой степени износа электросетей вероятны обрывы ЛЭП в Александровском, Собинском, Киржачском и ещё ряде муниципалитетов.Пьяный без прав сбил мальчика насмерть: трагедия в Гусь-ХрустальномСледственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Гусь-Хрустального округа. Мужчине предъявлено обвинение по пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом без водительских прав в состоянии опьянения.По версии следствия, вечером 10 июля обвиняемый, изрядно выпив, сел за руль своей «LADA» и поехал по автодороге «Селимово — Заколпье — Вековка». На скорости он потерял контроль над машиной, вылетел на встречную полосу и сбил 13-летнего велосипедиста, который двигался во встречном направлении. Подросток скончался на месте.Водитель задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначаются судебные экспертизы, идёт допрос свидетелей.Пожары в частном секторе13 июля выдался горячим для пожарных расчётов. В 11:58 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Городищи Гороховецкого округа. К моменту прибытия первых подразделений горела обрешётка кровли по всей площади — 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, пожар ликвидирован.А уже в 17:10 новая тревога: пожар в деревне Запажье Кольчугинского округа. Дом горел по всей площади. К тушению привлекли 4 единицы техники и 11 человек личного состава. Информация о пострадавших на момент публикации уточняется.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .