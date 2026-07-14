Эксперты прогнозируют богатый урожай грибов в ближайшие дни.

После прошедших дождей в лесах Владимирской области возможно массовое появление белых грибов, подберезовиков, маслят и моховиков. На данный момент грибники чаще всего находят лисички, сыроежки, а также встречаются подосиновики.Дмитрий Федоров, кандидат биологических наук и член общественного совета Росприроднадзора, рекомендует собирать исключительно знакомые виды грибов, не брать червивые экземпляры и избегать сбора вблизи автомобильных трасс и промышленных зон.Стоит прислушаться к советам специалиста — и тогда тихая охота порадует результатом.