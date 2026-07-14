По данным еженедельного мониторинга управления Роспотребнадзора во Владимирской области, на прошлой неделе клещи укусили 136 человек, среди которых 23 ребёнка. Всего с момента первого в этом

По данным еженедельного мониторинга управления Роспотребнадзора во Владимирской области, на прошлой неделе клещи укусили 136 человек, среди которых 23 ребёнка. Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку во владимирские больницы обратились 1807 жителей региона, в том числе 348 детей. Каждую неделю членистоногих исследуют на заражённость возбудителями клещевых инфекций. На прошлой