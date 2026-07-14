Общий объём финансирования составил более 580 млн руб., сообщили в региональном Отделении Соцфонда. За аналогичный период 2025 году данной мерой поддержки воспользовалось 2 145 женщин, но на

Общий объём финансирования составил более 580 млн руб., сообщили в региональном Отделении Соцфонда. За аналогичный период 2025 году данной мерой поддержки воспользовалось 2 145 женщин, но на страховые выплаты по беременности и родам направили порядка 460 млн руб. Увеличение сумм выплат связано с тем, что в 2026 году размер пособия по беременности и родам для