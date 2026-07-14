Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Во Владимирской области продолжает действовать предупреждение о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Особый режим, объявленный спасателями 12 июля, остается в силе уже третьи сутки.Жителей региона по-прежнему призывают строго соблюдать правила безопасности и избегать нахождения на открытых пространствах.В случае обнаружения подозрительных объектов в небе или при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по единому номеру 112.