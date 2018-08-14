Хотят вернуть украденные деньги. Обманутые вкладчики вот уже 10 лет судятся с кооперативом Мир, в который вложили сотни тысяч рублей. Напомним, эта организация была признана банкротом в 2009 году. И 550 человек, в основном пенсионеры, остались ни с чем. По их словам, кооператив задолжал людям десятки миллионов рублей. Обманутые вкладчики до сих пор надеются вернуть свои деньги. Возможно ли это? Разбирались мои коллеги.

Хотят вернуть украденные деньги. Обманутые вкладчики вот уже 10 лет судятся с кооперативом "Мир", в который вложили сотни тысяч рублей. Напомним, эта организация была признана банкротом в 2009 году. И 550 человек, в основном пенсионеры, остались ни с чем. По их словам, кооператив задолжал людям десятки миллионов рублей. Обманутые вкладчики до сих пор надеются вернуть свои деньги. Возможно ли это? Разбирались мои коллеги.Владимиру Навойчику кооператив "Мир" должен 900 тысяч рублей. Мужчина оформил вклад в надежде на прибыль за счёт обещанных высоких процентов. Но в 2008 году ему сообщили, что денег нет. На руках обманутых вкладчиков вместо прибыли - газетная вырезка. В этом списке фамилии заёмщиков потребительского кооператива. Галина Шипулина уверена, эти люди обогатились за счёт вкладчиков. Например, бывший директор компании, Николай Махачек, взял из общего котла 60 миллионов рублей. И, по сведениям пенсионеров, – деньги не вернул. 10 лет назад он объявил себя банкротом.Галина Шипулина, вкладчица кооператива "Мир": "Аудиторская проверка была за счёт стариков, мы наняли. И эта аудиторская проверка показала, что банкротство преднамеренное. Ну сами понимаете, директор 60 миллионов должен. И раздал деньги вкладчиков своим подельникам".Подельниками пенсионеры называют всех приближённых к Махачеку людей – его родственников, знакомых, а также самих работников кооператива "Мир".Людмила Саулина, вкладчица кооператива "Мир": "Бухгалтер 800 тысяч взяла. И все, кто работали, все взяли и не возвращают. Поэтому я считаю тоже, что это преднамеренное банкротство".За мошенничество в крупном размере 3 года назад экс-директора кооператива Мир Ленинский районный суд приговорил к 5 годам заключения.Степан Володин, зам. прокурора г. Владимира: "Пострадавшими по делу директора кооператива "Мир" Махачека признаны более 555 человек. Преимущественно, все это лица преклонного возраста. Среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, в том числе, - первой группы. Многие из них просто не дожили до этого дня".Возвращать свои деньги вкладчикам предложили через конкурсного управляющего кооператива. Человека на эту должность назначали через суд. Но к новому руководителю у пенсионеров только претензии.Галина Шипулина, вкладчица кооператива "Мир": "Молодой, наглый парень, на протяжении 10 лет конкурсный управляющий, проедает зарплату стариков. Они получают вознаграждение, хорошую зарплату по 30 тысяч рублей. На вопрос, мы его спрашивали: Где деньги?, он: Денег нет".Людмила Саулина, вкладчица кооператива "Мир": "На арбитражный суд ни на один не явился. Чем он занят, если он 30 тысяч получает наших денег. Он должен за нас, на суде на этом стоять, а он даже не является. Напишет письмо суду - просит рассматривать без него".Сам управляющий сообщил нам по телефону, что из-за народного гнева вообще решил уволиться с этой должности, в конце августа.Тимофей Сивов, конкурсный управляющий кооператива "Мир": "Я устал помогать. С 12 года помогал, с 12 года у меня штук 30 жалоб, они на меня написали. Я едва успеваю от жалоб отбиваться. Присудили все задолженности, какие могли, были. Обратились, представили в службу судебных приставов исполнительные листы. По каким-то исполнительным листам шло исполнительное производство, по каким-то просто так на просто были утеряны и приставами эти листы. Основная часть дебиторки была продана на торгах. Теперь в кооперативе отсутствуют средства".На место конкурсного управляющего поставят нового руководителя. Вот только как вернуть деньги? Судебные приставы утверждают, что все исполнительное производство в отношении бывшего директора кооператива идет по закону. Махачек возвращает долги, но слишком медленно.Мария Данько, зам. начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Владимирской области: "Единственным источником дохода, на который мы могли бы обратить взыскание, является пенсия должника. Как трудовая пенсия по старости, так и военная. Он военный пенсионер. На данную пенсию тоже обращено взыскание. Сейчас взыскиваем порядка 490 тысяч рублей. В рамках действующего законодательства, к сожалению, мы больше ничего применить к этому Махачеку не можем".Кооперативу "Мир" Махачек должен 54 млн рублей. В счет долга уже арестованы все банковские счета бывшего директора. И теперь деньги, которые Махачек по сути должен людям, будут брать из его пенсии. А это около 12 тысяч в месяц. По закону взять у него больше нечего. А это значит, что более 550 обманутых вкладчиков не получат назад все свои сбережения.